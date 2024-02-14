РФ дважды ночью ударила по Селидово: повреждена больница, жилые дома, есть погибшие

Россияне обстреляли Селидово: пресс-служба

Российская армия в ночь на 14 февраля дважды обстреляла Селидово Донецкой области. В результате атаки есть жертвы, поврежден корпус больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Ночью, с 13 на 14 февраля 2024 года, российские оккупационные войска попали в гражданские объекты города Селидово», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро пострадали 12 жителей (4 из них дети). Погибли 3 гражданских лица (1 из них ребенок).



По словам Филашкина, среди раненых двое детей 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь.



Кроме того, повреждены 9 многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.





Напомним, утром 13 февраля был нанесен удар по оккупированной Кременной в Луганской области.