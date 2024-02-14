В Авдеевке предусмотрены запасные логистические пути, если будет перерезан основной – спикер ОСГВ «Таврия»

Авдеевка 14 февраля 2024. Фото: DeepState

Ситуация в Авдеевке Донецкой области является динамичной, в городе продолжаются уличные бои и в связи с этим предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения, сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховий. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«По состоянию сейчас ситуация на линии боевого соприкосновения динамична и может изменяться буквально ежечасно. На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана противником, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения», — сказал Лиховий в эфире национального телемарафона в четверг.



По его словам, в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, и обстановка диктует определенную смену тактики боевых действий, при этом ситуация является «напряженной, но контролируемой».



«В общей сложности на авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тыс. человек личного состава», — рассказал Лиховий.



Он отметил, что за «кучи камней, кучи обгорелого железа» никто не держится и для командования главное - сохранить жизни бойцов и в случае усложнения ситуации отвести их на другой рубеж: «действовать гибко, действовать маневренно для того, чтобы этих самых бойцов сохранить для следующих боевых действий, для освобождения утраченной территории».



В то же время, представитель ОСГВ «Таврия» подчеркнул, что в последние дни оккупанты обстреливают из артиллерии и ракет населенные пункты Покровского района Донецкой области западнее Авдеевки, и это «показывает, во что может превратиться каждый из этих населенных пунктов после того, как линия фронта подвинется немного западнее».



«Именно поэтому сверхважно держать Авдеевку, именно поэтому сверхважно держать каждый украинский город», — подчеркнул Лиховий.



Напомним, российские войска перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект — важную дорогу для Вооруженных сил Украины, которая ведет к коксохимическому заводу и на запад.



Ранее стало известно, что ночью Силы обороны Украины сожгли колонну российской техники вблизи Авдеевки. Бойцы ВСУ за прошедшие сутки отбили 20 атак противника в районе города.