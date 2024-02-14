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В Авдіївці передбачені запасні логістичні шляхи, якщо буде перерізаний основний – речник ОСУВ «Таврія»

14 лютого 2024, 13:38

В Авдіївці передбачені запасні логістичні шляхи, якщо буде перерізаний основний – речник ОСУВ «Таврія»

Авдіївка 14 лютого 2024 року. Фото: DeepState Авдіївка 14 лютого 2024 року. Фото: DeepState

Ситуація в Авдіївці Донецької області є динамічною, у місті продовжуються вуличні бої та у зв'язку з цим передбачені запасні логістичні шляхи на випадок втрати основного шляху постачання, сказав речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Станом зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватися буквально щогодини. На той випадок, якщо основну логістичну артерію буде перерізано супротивником, нашим командуванням передбачені запасні шляхи постачання», — сказав Лиховій в ефірі національного телемарафону в четвер.

За його словами, в Авдіївці вже кілька днів тривають вуличні бої, і ситуація диктує певну зміну тактики бойових дій, при цьому ситуація є «напруженою, але контрольованою».

«Загалом на авдіївському напрямку ворог зосередив близько 50 тис. осіб особового складу», - розповів Лиховій.

Він зазначив, що за «купи каміння, купи обгорілого заліза» ніхто не тримається і для командування головне - зберегти життя бійців і у разі ускладнення ситуації відвести їх на інший рубіж: «діяти гнучко, діяти маневрено для того, щоб цих бійців зберегти для наступних бойових дій для звільнення втраченої території».

Водночас представник ОСУВ «Таврія» підкреслив, що в останні дні окупанти обстрілюють з артилерії та ракет населені пункти Покровського району Донецької області на захід від Авдіївки, і це «показує, на що може перетворитися кожен із цих населених пунктів після того, як лінія фронту посунеться трохи західніше».

«Саме тому надважливо тримати Авдіївку, саме тому надважливо тримати кожне українське місто», — наголосив Лиховій.

Нагадаємо, російські війська перерізали в Авдіївці Індустріальний проспект - важливу дорогу для Збройних сил України, яка веде до коксохімічного заводу та на захід.

Раніше стало відомо, що вночі Сили оборони України спалили колону російської техніки поблизу Авдіївки. Бійці ЗСУ минулої доби відбили 20 атак противника в районі міста.

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