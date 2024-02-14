Армия РФ ударила по убежищу в Авдеевке: в ГВА рассказали детали

Россияне попали авиабомбой в здание супермаркета АТБ в Авдеевке. Фото: Сума Магомедов

В Авдеевской городской военной администрации официально подтвердили попадание авиабомбы в здание супермаркета АТБ в Авдеевке Донецкой области. Напомним, что инцидент произошел на днях. Соответствующее заявление было сделано в пресс-службе ведомства.



«Пока нет достоверных данных о пострадавших, которые могли находиться в подвале здания», — говорится в сообщении.



Сообщается, что единственная дорога в город плотно обстреливается оккупантами, поэтому попасть на место происшествия пока не удалось.



«Ведь мы ценим жизнь своих сотрудников, «Белых ангелов» и волонтеров — тех, кто в течение двух последних лет привозил людям гуманитарную помощь, осуществлял эвакуацию, и даже был ранен во время осуществления своей благородной и ответственной миссии», — уточнили в пресс-службе.



Напомним, ранее мы писали, что недавно произошло сразу два «прилета» по укрытиям в Авдеевке: россияне попали в «Пункт несокрушимости» и подвал супермаркета АТБ.