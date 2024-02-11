Армия РФ обстреляла убежища в Авдеевке: есть жертвы

Армия РФ обстреляли укрытия в Авдеевке. Фото: Муса Магомедов

Город Авдеевка четыре месяца находится под ежедневными обстрелами со стороны российских оккупантов. Недавно произошло сразу два «прилета»: россияне попали в «Пункт незламності» и укрытие магазина. Точное количество погибших пока неизвестно. Об этом сообщил бывший генеральный директор Авдеевского коксохимического завода и народный депутат с 2019 года Муса Магомедов.



«Меня информируют находящиеся в Авдеевке жители, что на днях оккупанты попали в «Пункт незламності» и в укрытие в АТБ. Бьют целенаправленно в места, где есть люди», — написал он.





По последним данным, в укрытии АТБ было 15 человек, только один смог выбраться. В здании Пункта несокрушимости погибла и 72-летняя Елена Курилко, долгое время она являлась главой ветеранской организации АКХЗ.



По информации из местных групп, по состоянию на 11 февраля без вести пропавшими в результате удара по убежищу в АТБ считаются 14 человек.



В Авдеевской городской военной администрации в комментарии «Новостям Донбасса» ответили, что «попадание было, деталей пока нет».



Напомним, рссийские войска продолжают вести штурмовые действия в частном секторе на севере Авдеевки Донецкой области.