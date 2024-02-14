Армія РФ вдарили по укриттю в Авдіївці: в МВА розповіли деталі

Росіяни влучили авіабомбою в будівлю супермаркету АТБ в Авдіївці. Фото: Муса Магомедов

В Авдіївській міській військовій адміністрації офіційно підтвердили влучання авіабомби в будівлю супермаркету АТБ в Авдіївці Донецької області. Нагадаємо, що інцидент стався днями. Відповідну заяву було зроблено у пресслужбі відомства.



«Поки що немає достовірних даних про постраждалих, які могли перебувати у підвалі будівлі», — йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що єдина дорога до міста щільно обстрілюється окупантами, тож потрапити на місце події поки що не вдалося.



«Адже ми цінуємо життя своїх співробітників, «Білих ангелів» та волонтерів — тих, хто протягом двох останніх років привозив людям гуманітарну допомогу, здійснював евакуацію, і навіть був поранений під час здійснення своєї шляхетної та відповідальної місії», — уточнили у пресслужбі.



Нагадаємо, раніше ми писали, що нещодавно сталося відразу два «прильоти» по укриттям в Авдіївці: росіяни влучили в «Пункт незламності» та підвал супермаркету АТБ.