Оккупанты ударили по городу под Краматорском: есть погибшие и пострадавший

Россияне атаковали Николаевку. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты атаковали Николаевку Краматорского района Донецкой области 14 февраля. В результате атаке двое людей погибли. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Город попал под обстрел около 14:00 — в зоне поражения оказалась жилая застройка», — написал он.



По информации Филашкина, пока известно о двух погибших женщинах — 62 и 74 годах. Кроме того, один человек получил ранения.



Напомним, в Авдеевской городской военной администрации официально подтвердили попадание авиабомбы в здание супермаркета АТБ в Авдеевке Донецкой области. Напомним, что инцидент произошел на днях.