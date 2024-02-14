Окупанти вдарили по місту під Краматорськом: є загиблі та постраждалий

Росіяни атакували Миколаївку. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти атакували Миколаївку Краматорського району Донецької області 14 лютого. В результаті атаці двоє людей загинули. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«Місто потрапило під обстріл близько 14:00 — в зоні ураження виявилася житлова забудова», — написав він.



За інформацією Філашкіна, поки що відомо про двох загиблих жінок — 62 і 74 роки. Крім того, одна людина отримала поранення.



Нагадаємо, в Авдіївській міській військовій адміністрації офіційно підтвердили попадання авіабомби до будівлі супермаркету АТБ в Авдіївці Донецької області. Нагадаємо, що інцидент стався днями.