В Мариуполе оккупанты продолжают «восстановление» Драматического театра

Российские захватчики восстанавливают разрушенный ими же Драматический театр в Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет

Российские оккупанты хотят восстановить разрушенный в результате их обстрелов Драматический театр в захваченном Мариуполе. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Со ссылкой на местные чаты отмечается, что строители выполняют монолитные работы и занимаются кирпичной кладкой. В скором времени приступят к строительству первого этажа здания театра. Сдать объект обещают уже к 2025 году.

«Оккупанты планируют построить новый театр, чтобы вычеркнуть из памяти людей свое военное преступление против мирных мариупольцев. Ведь Драматический театр стал символом трагедии города и преступлений россиян», — говорится в сообщении городского совета.

В горсовете напомнили, что 16 марта 2022 года россияне сбросили две авиабомбы на театр, перед которым заглавными буквами была надпись «ДЕТИ». В это время в здании прятались сотни мариупольских семей с детьми. Многие так и не смогли спастись.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты планируют открыть в разрушенном ими же центре Мариуполя «музей освобождения города».