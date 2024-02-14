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У Маріуполі окупанти продовжують «відновлення» Драматичного театру

14 лютого 2024, 15:59

У Маріуполі окупанти продовжують «відновлення» Драматичного театру

Російські загарбники відновлюють зруйнований ними Драматичний театр у Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада Російські загарбники відновлюють зруйнований ними Драматичний театр у Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада

Російські окупанти хочуть відновити зруйнований внаслідок їхніх обстрілів Драматичний театр у захопленому Маріуполі. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

З посиланням на місцеві чати зазначається, що будівельники виконують монолітні роботи та займаються цегляною кладкою. Незабаром розпочнуть будівництво першого поверху будівлі театру. Здати об'єкт обіцяють до 2025 року.

«Окупанти планують збудувати новий театр, щоб викреслити з пам'яті людей свій військовий злочин проти мирних маріупольців. Адже Драматичний театр став символом трагедії міста та злочинів росіян», — йдеться у повідомленні міської ради.

У міськраді нагадали, що 16 березня 2022 року росіяни скинули дві авіабомби на театр, перед яким великими літерами був напис «ДІТИ». У цей час у будівлі ховалися сотні маріупольських сімей із дітьми. Багато хто так і не зміг врятуватися.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти планують відкрити в зруйнованому ними центрі Маріуполя «музей звільнення міста».

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