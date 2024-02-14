ЄС пропонує запровадити санкції проти КНДР за надання Росії ракет та боєприпасів — Bloomberg

Європейський Союз запропонував санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона застосовує проти України. Про це повідомляє Bloomberg.



Блок запропонував включити до списку санкцій міністра оборони Північної Кореї та Генеральне ракетне бюро — урядовий орган, який контролює національну програму балістичних ракет.



У документі йдеться про те, що балістичні ракети, розроблені та вироблені в Північній Кореї, були використані проти України збройними силами РФ.



Також Північна Корея надала Росії сотні тисяч боєприпасів артилерійських. Завдяки цій підтримці, а також здатності Москви постачати заборонені запчастини через треті країни Росія змогла збільшити виробництво боєприпасів значно більше, ніж Україна отримує від своїх союзників.



Також Євросоюз має намір запровадити санкції проти двох десятків іноземних компаній у рамках заходів, спрямованих на закриття лазівок, які дозволяють Росії отримувати військові технології через треті країни.



Нагадаємо, в ЄС запропонували затвердити новий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься 55 компаній та понад 60 фізосіб.