Новый пакет санкций ЕС против РФ будет касаться 55 компаний и более 60 физлиц — Bloomberg

Новые ограничения будут касаться отдельных лиц и фирм, которые занимаются производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники для вооружения, которое использует армия РФ. Об этом пишет Bloomberg.

Предложения, требующие поддержки всех стран-членов ЕС до их принятия, также будут направлены на судоходные компании, обеспечивающие транспортировку и логистику для перевозки боеприпасов из Северной Кореи в Россию.

При этом, как отмечает издание списки компаний и лиц могут измениться, прежде чем они будут согласованы государствами-членами.