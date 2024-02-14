Армия РФ ударила по дому в Большом Бурлуке Харьковской области: 7 пострадавших

Российские войска сегодня в 16:16 ударили по жилому дому в поселке Большой Бурлук в Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. На данный момент известно о 7 пострадавших.

«Сегодня, в 16:16, враг совершил ракетный обстрел поселка Большой Бурлук. Предварительно С-300. Попал в 2-х этажный жилой дом и еще один рядом с ним. Пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двоих спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали», — сообщил Синегубов.

Под завалами в данный момент находятся люди. Подразделения ГСЧС оказывают всю необходимую помощь.