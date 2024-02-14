Армія РФ вдарила по будинку у Великому Бурлуку Харківської області: 7 постраждалих

Російські війська сьогодні о 16:16 вдарили по житловому будинку у селищі Великий Бурлук у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов. Наразі відомо про 7 постраждалих.

«Сьогодні, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо С-300. Потрапив у 2-х поверховий житловий будинок та ще один поряд з ним. Постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали медичну допомогу та направили до лікарні, двох рятувальників витягли з-під завалів, надали першу допомогу та госпіталізували», — повідомив Синегубов.

Під завалами зараз перебувають люди. Підрозділи ДСНС надають усю необхідну допомогу.