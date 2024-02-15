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В случае избрания президентом Трамп будет добиваться переговоров Украины с РФ

15 февраля 2024, 08:00

В случае избрания президентом Трамп будет добиваться переговоров Украины с РФ

Дональд Трамп в случае избрания президентом США на выборах в ноябре 2024 года будет добиваться переговоров Украины с Российской Федерацией. Это переформатирует десятилетия американской политики, расколет оборонный альянс и ослабит союзников в Азии, в частности, Тайвань. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Один из советников потенциального кандидата от республиканцев отметил, что обещание прекратить военную помощь США может помочь посадить Украину за стол переговоров, тогда как вероятность увеличения американской помощи может подтолкнуть Россию к более агрессивным ответным действиям.

По словам источников издания, советники Трампа обсуждают вопрос о том, как «посадить за стол переговоров» президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Один из советников отметил, что обещания прекратить предоставление военной помощи Киеву, могут подтолкнуть Киев начать переговоры с агрессором.

Кроме того, среди возможных шагов в случае избрания Трампа, его союзники назвали по-сути создание двухуровневого альянса НАТО, где статья 5 Устава, которая требует коллективной защиты любого члена, подвергшегося нападению, будет применяться только в отношении стран, достигших определенного уровня расходов на оборону. Некоторые члены команды лидера республиканцев, выступают за новые объемы отчислений на потребности НАТО от стран, которые отстают в развитии.

Отмечается, что если эти инициативы будут реализованы, они переформатируют десятилетия политики США, разорвут оборонный альянс, который формировал европейскую безопасность со времен "холодной войны", и серьезно обеспокоят союзников в Азии касательно обязательств Вашингтона противостоять Китаю.

В частности, недавно в Пекине предположили, что в случае избрания президентом США, Трамп может прекратить поддержку Тайваня со стороны США, что повысит угрозу вторжения Китая на остров. Издание напомнило, что в июле прошлого года, Трамп ушел от ответа, будет ли он защищать Тайвань в случае нападения Китая.

Тем временем посол США в НАТО Джулианна Смит провела прямую связь между планами Трампа по Украине и Китаю.

«Путин должен понять, что поддержка Запада не ослабевает, что он не может, неспровоцированно, напасть на другую страну и посягнуть на ее суверенитет. Это послание мы должны послать не только Путину, но и другим странам мира, в частности Китаю», — сказала она в интервью Bloomberg Television.

Ранее сообщалось, что у Байдена пока больше шансов стать следующим президентом США, чем у Трампа.

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