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У разі обрання президентом Трамп добиватиметься переговорів України з РФ

15 лютого 2024, 08:00

У разі обрання президентом Трамп добиватиметься переговорів України з РФ

Дональд Трамп у разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року добиватиметься переговорів України з Російською Федерацією. Це переформатує десятиліття американської політики, розколе оборонний альянс і послабить союзників в Азії, зокрема, Тайвань. Про це пише американське видання Bloomberg.

Один із радників потенційного кандидата від республіканців зазначив, що обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти посадити Україну за стіл переговорів, тоді як ймовірність збільшення американської допомоги може підштовхнути Росію до більш агресивних дій у відповідь.

За словами джерел видання, радники Трампа обговорюють питання про те, як «посадити за стіл переговорів» президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Один із радників зазначив, що обіцянки припинити надання військової допомоги Києву можуть підштовхнути Київ розпочати переговори з агресором.

Крім того, серед можливих кроків у разі обрання Трампа, його союзники назвали по суті створення дворівневого альянсу НАТО, де стаття 5 Статуту, яка вимагає колективного захисту будь-якого члена, який зазнав нападу, застосовуватиметься лише щодо країн, які досягли певного рівня витрат на оборону. . Деякі члени команди лідера республіканців виступають за нові обсяги відрахувань на потреби НАТО від країн, що відстають у розвитку.

Зазначається, що якщо ці ініціативи будуть реалізовані, вони переформатують десятиліття політики США, розірвуть оборонний альянс, який формував європейську безпеку з часів холодної війни, і серйозно стурбують союзників в Азії щодо зобов'язань Вашингтона протистояти Китаю.

Зокрема, нещодавно у Пекіні припустили, що у разі обрання президентом США Трамп може припинити підтримку Тайваню з боку США, що підвищить загрозу вторгнення Китаю на острів. Видання нагадало, що в липні минулого року, Трамп уникнув відповіді, чи захищатиме він Тайвань у разі нападу Китаю.

Тим часом, посол США в НАТО Джуліанна Сміт провела прямий зв'язок між планами Трампа щодо України та Китаю.

«Путін має зрозуміти, що підтримка Заходу не слабшає, що він не може, неспровоковано, напасти на іншу країну і посягнути на її суверенітет. Це послання ми маємо надіслати не лише Путіну, а й іншим країнам світу, зокрема Китаю», — сказала вона в інтерв'ю Bloomberg Television.

Раніше повідомлялося, що у Байдена поки більше шансів стати наступним президентом США, ніж у Трампа.

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