Массированная атака по Украине: силы ПВО сбили 13 из 26 российских ракет

В ночь на 15 февраля РФ в очередной раз ударила по Украине ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 13 из 26 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«Ночью 15 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — «Калибр», баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59», — говорится в сообщении.



Отмечается, что всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов. В частности, 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс); 6 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23 (Воронежская область); 2 крылатые ракеты «Калибр» (Новороссийск — РФ); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (временно оккупированная территория Запорожской области, Курская область — РФ); 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. – РФ).





Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:

8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету «Искандер-М»/KN-23;

2 крылатые ракеты «Калибр»;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Напомним, 15 февраля утром россияне атаковали Киев и Киевскую область ракетами.