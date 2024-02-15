Масована атака по Україні: сили ППО збили 13 з 26 російських ракет

У ніч на 15 лютого РФ вкотре вдарила по Україні ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 13 з 26 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Вночі 15 лютого 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що зафіксовано пуски 26 ракет різних типів. Зокрема, 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс); 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 (Воронезька область); 2 крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ - РФ); 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (тимчасово окупована територія Запорізької області, Курська область — РФ); 2 зенітні керовані ракети С-300 (Білгородська область — РФ).





Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

2 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, 15 лютого вранці росіяни атакували Київ та Київську область ракетами.