В Киевской области работали силы ПВО: повреждены семь частных домов

След от ракеты РФ в Киевской области. Фото: кадр из видео

Утром россияне атаковали Киев и Киевскую область ракетами, информирует Киевская областная военная администрация. Воздушная тревога продолжалась более двух часов.



В Киевской области работали силы ПВО. По состоянию на восемь часов падения обломков российских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах, уже есть информация о повреждении семи частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля.



«В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши. Областная администрация совместно с общинами предоставит всю необходимую помощь жителям поврежденных домов», — говорится в сообщении.



Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в результате утренних обстрелов в Бучанской громаде повреждены пять частных жилых домов.



«Из-за падения обломков выбиты окна, повреждена крыша. Самое главное – обошлось без жертв, к счастью. В срочном порядке комиссия уже сегодня обследует поврежденные дома», — добавил Федорук.



В Киеве утром прогремели взрывы, мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале предупредил жителей Киева о работе противовоздушной обороны.



Напомним, что в результате утренней ракетной атаки по Львову пострадали три человека. Есть «прилет» в объект инфраструктуры, в домах выбиты окна.