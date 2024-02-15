СБУ задержала инженера-конструктора, который хотел передать спецслужбам России и Ирана новейшие разработки Украины

Задержан инженер. Фото: СБУ

В результате спецоперации в Николаеве «на горячем» задержан инженер-конструктор стратегического предприятия «Укроборонпрома», он пытался передать российской и иранской разведкам новейшие технологии Украины в сфере военного кораблестроения. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.



Чиновник скрыто копировал и пытался «слить» иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам. Коллаборант должен был передать информацию сразу двум «клиентам».



Первый – россиянин, работающий на одном из машиностроительных заводов РФ и сотрудничающий со спецслужбами страны-агрессора.



Другим «заказчиком» оказался гражданин Ирана, который ранее уже был осужден за шпионаж в Украине. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.



Напомним, специалисты Службы безопасности задержали еще одного информатора российских спецслужб, корректировавшего воздушные удары РФ по критической инфраструктуре Харькова.