СБУ затримала інженера-конструктора, який хотів передати спецслужбам Росії та Ірану новітні розробки України

Затримано інженера. Фото: СБУ

Внаслідок спецоперації у Миколаєві «на гарячому» затримано інженера-конструктора стратегічного підприємства «Укроборонпрому», він намагався передати російській та іранській розвідкам новітні технології України у сфері військового кораблебудування. Про це повідомив речник СБУ.



Чиновник приховано копіював і намагався «злити» іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок. Колаборант мав передати інформацію одразу двом «клієнтам».



Перший - росіянин, який працює на одному з машинобудівних заводів РФ і співпрацює зі спецслужбами країни-агресора.



Іншим «замовником» виявився громадянин Ірану, який раніше вже був засуджений за шпигунство в Україні. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, фахівці Служби безпеки затримали ще одного інформатора російських спецслужб, який коригував повітряні удари РФ по критичній інфраструктурі Харкова.