Поддержала РФ и призывала к захвату Украины: СБУ объявила подозрение Таисии Повалий

СБУ объявила подозрение Таисии Повалий. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении Таисии Повалий, которая проживает в РФ и призывала захватить всю Украину. Об этом сообщила СБУ.



«Служба безопасности собрала доказательную базу на певицу и бывшую народную депутатку Таисию Повалий, которая оправдывает агрессивную войну России против Украины. Накануне полномасштабного вторжения России она уехала в страну-агрессор, где получила российское гражданство и публично поддержала Кремль», — говорится в сообщении.



Во время интервью московскому интернет-изданию Повалий восхваляла российского президента Владимира Путина и призвала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев.



Кроме того, в сентябре 2023 года «певица» по приглашению Леонида Пасечника выступила на концерте во временно оккупированном Луганске. Тогда прямо со сцены она высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Таисии Повалий о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️⁠ ⁠ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

▪️⁠ ⁠ст. 436 (публичные призывы к агрессивной войне);

▪️⁠ ⁠ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Напомним, в результате спецоперации в Николаеве «на горячем» задержан инженер-конструктор стратегического предприятия «Укроборонпрома», он пытался передать российской и иранской разведкам новейшие технологии Украины в сфере военного кораблестроения.