Підтримала РФ і закликала до захоплення України: СБУ оголосила підозру Таїсії Повалій

СБУ оголосила підозру Таїсії Повалій Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру Таїсії Повалій, яка мешкає в РФ і закликала захопити всю Україну. Про це повідомила СБУ.



«Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну Росії проти України. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії вона поїхала до країни-агресорки, де отримала російське громадянство і публічно підтримала Кремль», — йдеться у повідомленні.



Під час інтерв'ю московському інтернет-виданню, Повалій вихваляла російського президента Володимира Путіна та закликала до захоплення всієї території України. Також вона намагалася дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.



Крім того, у вересні 2023 року «співачка» на запрошення Леоніда Пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді прямо зі сцени вона висловилася на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню участь у війні проти України.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсію Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪️⁠ ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

▪️⁠ ⁠ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);

▪️⁠ ⁠ч. 1 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії РФ проти України).

Нагадаємо, в результаті спецоперації в Миколаєві «на гарячому» затримано інженера-конструктора стратегічного підприємства «Укроборонпрому», він намагався передати російській та іранській розвідкам новітні технології України у сфері військового кораблебудування.