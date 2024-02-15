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Крупнейший производитель грузовиков в мире Daimler Truck окончательно уходит из России

15 февраля 2024, 13:10

Крупнейший производитель грузовиков в мире Daimler Truck окончательно уходит из России

Daimler Truck. Фото: facebook / mercedesbenztrucksglobal Daimler Truck. Фото: facebook / mercedesbenztrucksglobal

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler Truck продал 15% своих акций в российском производителе грузовиков «Камаз», пишет «Экономическая Правда».

Отмечается, что Daimler Truck входит в Mercedes-Benz Group (бывшая Daimler AG) и стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 2022 г. полностью вышли из российских активов.

Немецкий концерн не участвует в жизни российского автопроизводителя с февраля 2022 года. Сделка прошла, все одобрения получены, сказал источник, близкий к компании.

Ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 г. завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания «Арт-финанс».

Daimler Truck выпускало кабины для грузовиков «Камаз» последнего поколения К5 - донором для них выступил агрегат от Mercedes Actros образца 2012 года, а также кабины для грузовиков Mercedes, которые выпускались в Набережных Челнах.

Стоит отметить, что немецкий концерн стал акционером «Камаза» в 2008 г. — тогда он приобрел 10% производителя грузовиков у инвесткомпании «Тройка диалог» Рубена Варданяна за 250 млн долл. Саму «Тройку» продали Сбербанку в 2012 г.

В 2010 г. Daimler и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) купили еще 5% «Камаза»: 1% достался немецкому автоконцерну, 4% - ЕБРР. Позже Daimler выкупил у банка принадлежащие тому акции.

Напомним, народная депутатка от партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко заявила, что за прошедшие полтора года из 140 международных брендов, изменивших статус работы на российском рынке, всего 32 полностью закрыли свой бизнес.

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