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Всего 32 международных бренда полностью закрыли свой бизнес в РФ — Геращенко

28 сентября 2023, 13:25

Всего 32 международных бренда полностью закрыли свой бизнес в РФ — Геращенко

Народная депутатка от партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко заявила, что за прошедшие полтора года из 140 международных брендов, изменивших статус работы на российском рынке, всего 32 полностью закрыли свой бизнес. Об этом она написала в своем telegram.

Компании, которые работают и покинули рынок РФ. Фото: telegram

«Около 52 возобновили работу после продажи/передачи бизнеса российскому менеджменту, в то же время 55 брендов до сих пор находятся в состоянии «временного прекращения деятельности», — объясняет народная избранница.

Напомним, Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. Ранее стало известно, что HEINEKEN объявляет о завершении сделки по продаже своих активов в России группе компаний Arnest. 

А уже, 18 сентября 2023 года, крупнейший производитель бумаги компания International Paper объявила о том, что завершила продажу доли собственности в совместном предприятии Ilim и ушла из России. 

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