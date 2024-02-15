Найбільший виробник вантажівок у світі Daimler Truck остаточно йде з Росії

Daimler Truck. Фото: facebook / mercedesbenztrucksglobal

Німецький автомобілебудівний концерн Daimler Truck продав 15% своїх акцій у російському виробнику вантажівок «Камаз», пише «Економічна Правда».



Зазначається, що Daimler Truck входить до Mercedes-Benz Group (колишня Daimler AG) і став останнім із найбільших західних автоконцернів, які з весни 2022 р. повністю вийшли з російських активів.



Німецький концерн не бере участі у житті російського автовиробника з лютого 2022 року. Угода пройшла, всі схвалення отримані, сказало джерело, близьке до компанії.



Раніше ринок залишили всі провідні світові автоконцерни, а у січні 2024 р. завод корейської Hyundai у Санкт-Петербурзі купила компанія «Арт-фінанс».



Daimler Truck випускало кабіни для вантажівок «Камаз» останнього покоління К5 - донором для них виступив агрегат від Mercedes Actros зразка 2012 року, а також кабіни для вантажівок Mercedes, що випускалися в Набережних Челнах.



Варто зазначити, що німецький концерн став акціонером «Камаза» у 2008 р. — тоді він придбав 10% виробника вантажівок в інвесткомпанії «Трійка діалог» Рубена Варданяна за 250 млн дол. Саму «Трійку» продали Сбербанку 2012 р.



У 2010 р. Daimler та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) купили ще 5% «Камаза»: 1% дістався німецькому автоконцерну, 4% - ЄБРР. Пізніше Daimler викупив у банку акції.



Нагадаємо, народна депутатка від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко заявила, що за минулі півтора року зі 140 міжнародних брендів, які змінили статус роботи на російському ринку, всього 32 повністю закрили свій бізнес.