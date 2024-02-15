Хуже, чем в Бахмуте: замкомандира Третьей штурмовой бригады показал видео из Авдеевки

Военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады обнародовали видео из Авдеевки, сейчас там идут тяжелые бои. Более того, гораздо труднее, чем год назад в Бахмуте. Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады и майор ВСУ Максим Жорин.



«Авдеевка. Наша Третья штурмовая выполняет боевые задания в условиях, которые даже нам было сложно представить. Противостояние ведется не просто с превосходящими силами противника», — написал он.



По словам Жорина, живого состава в армии РФ огромное количество, они идут со вех сторон. Также заместитель командира сравнил бои в Бахмуте и Авдеевке.



«Бои в Авдеевке в разы адские, чем самые горячие битвы этой фазы войны, которые были в Бахмуте», — отметил он, опубликовав кадры из города.



Напомним, стало известно, что третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.