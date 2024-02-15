Гірше, ніж у Бахмуті: замкомандира Третьої штурмової показав відео з Авдіївки

Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади оприлюднили відео з Авдіївки, зараз там точаться важкі бої. Наразі набагато важче, ніж рік тому у Бахмуті. Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади та майор ЗСУ Максим Жорін.



«Авдіївка. Наша Третя штурмова виконує бойові завдання за умов, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами супротивника», — написав він.



За словами Жоріна, живого складу в армії РФ величезна кількість, вони йдуть зі всіх сторін. Також заступник командира порівняв бої у Бахмуті та Авдіївці.



«Бої в Авдіївці в рази пекельні, ніж найгарячіші битви цієї фази війни, які були в Бахмуті», — зазначив він, опублікувавши кадри з міста.



Нагадаємо, стало відомо, що третю окрему штурмову бригаду підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.