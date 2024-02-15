Испания, Германия и Британия анонсировали новые пакеты помощи Украине

Испания передает Украине бронированные гусеничные машины M113 и другое оборудование. Два бронетранспортера переоборудовали в машины скорой помощи. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес на 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", сообщает пресс-служба Минобороны Испании.

Также Киев получит несколько пожарных, снегоуборочных машин и машин для перевозки личного состава. Кроме того, Роблес без деталей анонсировала поставки различных видов оружия для противовоздушной обороны, операций "воздух-воздух" и военно-морских операций.

В Испании продолжается подготовка украинских войск. Темпы обучения министр оборонного ведомства страны назвала «очень хорошими». Украинские бойцы совершенствуют владение системами Patriot, NASAMS и Hawk, а также осваивают планирование и проведение подводного разминирования.

О пакете военной помощи объявила и Германия. Министр обороны страны Борис Писториус заявил, что генеральный инспектор ВС ФРГ генерал Карстен Бройер пообещал главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому краткосрочную поддержку Украины в размере более 100 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Германии.

Украина получит: противоминные машины с защитой от засад (MRV); 77 грузовиков MAN KAT1 A1; медицинское оборудование; комплекты запасных частей для различных систем вооружения.

Великобритания совместно с Латвией возглавит «коалицию беспилотников» в рамках которой Украина получит дроны на сумму 250 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

«В этом году мы увеличили нашу помощь до 2,5 млрд фунтов стерлингов и выделили 200 млн фунтов стерлингов на производство беспилотников, что делает нас крупнейшим поставщиком беспилотников Украине. Сегодня мы идем еще дальше. Я с гордостью объявляю, что Великобритания и Латвия совместно возглавят международную коалицию по развитию жизненно необходимого для Украины потенциала беспилотников», — заявил британский министр обороны Грант Шеппс.

Ранее сообщалось, что украинское правительство в 2024 году рассчитывает, что международные партнеры передадут четыре миллиарда долларов из замороженных в G7 и Европейском Союзе российских активов.