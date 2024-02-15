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Іспанія, Німеччина та Британія анонсували нові пакети допомоги Україні

15 лютого 2024, 16:25

Іспанія, Німеччина та Британія анонсували нові пакети допомоги Україні

Іспанія передає Україні броньовані гусеничні машини M113 та інше обладнання. Два бронетранспортери переобладнали на машини швидкої допомоги. Про це заявила міністр оборони Маргарита Роблес на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє пресслужба Міноборони Іспанії.

Також Київ отримає кілька пожежних, снігоприбиральних машин та машин для перевезення особового складу. Крім того, Роблес без деталей анонсувала постачання різних видів зброї для протиповітряної оборони, операцій "повітря-повітря" та військово-морських операцій.

В Іспанії продовжується підготовка українських військ. Темпи навчання міністр оборонного відомства країни назвала «дуже добрими». Українські бійці вдосконалюють володіння системами Patriot, NASAMS та Hawk, а також освоюють планування та проведення підводного розмінування.

Про пакет військової допомоги оголосила і Німеччина. Міністр оборони країни Борис Пісторіус заявив, що генеральний інспектор ЗС ФРН генерал Карстен Бройєр пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку України у розмірі понад 100 мільйонів євро. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Німеччини.

Україна отримає: протимінні машини із захистом від засідок (MRV); 77 вантажівок MAN KAT1 A1; медичне обладнання; комплекти запасних частин для різних систем озброєння

Великобританія спільно з Латвією очолить «коаліцію безпілотників», у рамках якої Україна отримає дрони на суму 250 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

«Цього року ми збільшили нашу допомогу до 2,5 млрд. фунтів стерлінгів і виділили 200 млн. фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників, що робить нас найбільшим постачальником безпілотників України. Сьогодні ми йдемо ще далі. Я з гордістю оголошую, що Великобританія та Латвія спільно очолять міжнародну коаліцію щодо розвитку життєво необхідного для України потенціалу безпілотників», - заявив британський міністр оборони Грант Шеппс.

Раніше повідомлялося, що український уряд у 2024 році розраховує, що міжнародні партнери передадуть чотири мільярди доларів із заморожених у G7 та Європейському Союзі російських активів.

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