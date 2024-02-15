В этом году Украина может получить почти 4 млрд долларов из замороженных активов РФ

Украинское правительство в 2024 году рассчитывает, что международные партнеры передадут четыре миллиарда долларов из замороженных в G7 и Европейском Союзе российских активов. Об этом рассказала в интервью Forbes заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

По ее словам, всего в течение четырех лет Украина может получить 15-18 миллиарда долларов, в том числе около четырех миллиардов долларов в этом году. Для этого нужно пройти несколько этапов: нулевой — определить, в каких учреждениях сосредоточены эти средства, что уже сделано; первый — Еврокомиссия уже приняла решение: все начисленные проценты должны размещаться в одном учреждении; второй — внедрение законодательства в ЕС, которое позволяет передать эти средства Украине.

«Уже состоялись переговоры с представителями Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза. Есть сдержанный оптимизм относительно того, что Совет ЕС примет решение до конца июня 2024 года. Если это произойдет, то Украине положены проценты с активов, которые были погашены в 2024-м», — рассказала она.

Также, как отметила заместитель главы Минюста, продолжаются переговоры о передаче уже начисленных процентов за 2022-2023 год. Все средства сосредоточены в Бельгии, а в 2022 году на них был наложен 25% налог (около 1,7 миллиарда евро). Бельгийское правительство с этих средств сейчас поддерживает финансово украинских беженцев.

В то же время средства за 2023 год еще не обложены налогом, но ведутся переговоры о том, чтобы налог для них был на уровне 100%, а потом их передадут Украине. Речь идет о 4,4 миллиарда евро. Решение о передаче этих средств может принять правительство Бельгии.

«Наша принципиальная позиция — чтобы это было дополнительное финансирование, а не часть уже согласованной с Евросоюзом помощи. Скорее всего международные партнеры не согласуют использование этих средств на оборонный сектор. Они пойдут на покрытие дефицита бюджета, социальные выплаты, проекты по восстановлению и так далее», — подчеркнула Ирина Мудра.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен ввести санкции против двух десятков иностранных компаний в рамках мер, направленных на закрытие лазеек, которые позволяют России получать военные технологии через третьи страны.