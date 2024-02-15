Минобороны РФ выдумало сбитие МиГ-29 в Краматорске

Министерство обороны РФ в своей сводке о событиях на фронте за сутки отчиталось о якобы сбитии самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. Однако никакого сбития самолета в действительности не было.



«Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства, которое было опубликовано днем 15 февраля.



Факт сбития самолета опровергает корреспондент «Новостей Донбасса», который работает в Краматорске и не покидал город 14-15 февраля. Он отмечает, что удар по истребителю в районе Краматорска было бы видно из любой точки города. В небе бы остались инверсионные следы от самолета и зенитной ракеты. Также о факте падения самолета написали бы очевидцы в соцсетях, однако таких сообщений не было.



При этом во второй половине 14 февраля войска РФ ударили по поселку Ясногорка на окраине Крматорска.



Попадание произошло на открытой местности, но недалеко от жилой застройки.



Обошлось без пострадавших, десяток частных домохозяйств получили повреждения: зафиксировано разрушение заборов, окон, кровель жилых домов.

