Міноборони РФ вигадало збиття МіГ-29 у Краматорську

Міністерство оборони РФ у своєму зведенні про події на фронті за добу звітувало про нібито збиття літака МіГ-29 Повітряних сил України. Однак ніякого збиття літака насправді не було.



«Засобами протиповітряної оборони в районі міста Краматорськ збито літак МіГ-29 Повітряних сил України», — йдеться у повідомленні відомства, яке було опубліковано вдень 15 лютого.



Факт збиття літака спростовує кореспондент «Новин Донбасу», який працює у Краматорську та не залишав місто 14-15 лютого. Він зазначає, що удар по винищувачу в районі Краматорська було б видно з будь-якої точки міста. У небі залишилися б інверсійні сліди від літака і зенітної ракети. Також про факт падіння літака написали б очевидці у соцмережах, однак таких повідомлень не було.



При цьому 14 лютого у другій половині дня війська РФ вдарили по селищу Ясногірка на околиці Крматорська.



Влучання сталося на відкритій місцевості, але неподалік житлової забудови.



Обійшлося без постраждалих, десяток приватних домогосподарств зазнали пошкоджень: зафіксовано руйнування огорож, вікон, покрівель житлових будинків.

