Закон о медицинском каннабисе в Украине подписан президентом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в стране. Об этом сообщается в карточке законопроекта №7457. Документ называется «Об урегулировании оборота растений рода конопля (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкозаболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны».



Закон, который Верховная Рада приняла в декабре прошлого года, возвращен с подписью президента 13 февраля.



Документ вступит в силу через полгода после его публикации.



Закон создает нормативные условия для законного ограниченного оборота и использования каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.



Легализации таких лекарств от украинской власти ранее требовали пациенты, страдающие эпилепсией, ПТСР, онкобольные.