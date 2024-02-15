Закон про медичний канабіс в Україні підписано президентом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в країні. Про це повідомляється в картці законопроєкту №7457. Документ називається «Про врегулювання обороту рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкозахворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни».



Закон, який Верховна Рада ухвалила у грудні минулого року, повернуто з підписом президента 13 лютого.



Документ набуде чинності за пів року після його публікації.



Закон створює нормативні умови для законного обмеженого обороту та використання канабісу, його смоли, екстрактів та настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.



Легалізації таких ліків від української влади раніше вимагали пацієнти, які страждають на епілепсію, ПТСР, онкохворі.