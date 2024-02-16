Без отопления в Мариуполе остались жильцы двенадцати многоэтажек

Из-за порыва труб жители двенадцати многоэтажных домов в Мариуполе остались без отопления. Фото: Мариупольский городской совет

В оккупированном Мариуполе жильцы двенадцати многоэтажных домов по проспекту Строителей остались без отопления. Причина – очередной порыв коммуникаций. Об этом сообщил Мариупольский городской совет со ссылкой на местные чаты.

Отмечается, что заменой труб занимаются работники из Санкт-Петербурга. Однако жители Мариуполя уже заметили, что приезжие россияне часто выкапывают траншеи, а дальше все просто стоит. Такая ситуация уже произошла на бульваре Шевченко.

Подобные ситуации наблюдаются в разных районах города. Мариупольцы массово жалуются на отсутствие тепла. Оккупанты уже второй раз провалили отопительный сезон.

«Псевдовласть не провела замены сетей, а справиться с массовыми авариями не способна», — заявили в Мариупольском горсовете.

В то же время по улице Зелинского вдоль многоквартирных домов №59, 61 и 63 неисправны линии электропередач, у людей нет света, говорится в сообщении.

Напомним, в захваченном Мариуполе оккупанты активно отбирают квартиры у местных жителей. Созданы специальные комиссии, признающие жилье «бесхозным». По последним данным, таких объектов насчитывается уже около двухсот.