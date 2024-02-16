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Без опалення у Маріуполі залишилися мешканці дванадцяти багатоповерхівок

16 лютого 2024, 09:45

Без опалення у Маріуполі залишилися мешканці дванадцяти багатоповерхівок

Через порив труб мешканці дванадцяти багатоповерхових будинків у Маріуполі залишилися без опалення. Фото: Маріупольська міська рада Через порив труб мешканці дванадцяти багатоповерхових будинків у Маріуполі залишилися без опалення. Фото: Маріупольська міська рада

В окупованому Маріуполі мешканці дванадцяти багатоповерхових будинків на проспекті Будівельників залишилися без опалення. Причина – черговий порив комунікацій. Про це повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на місцеві чати.

Зазначається, що заміною труб займаються працівники із Санкт-Петербурга. Проте мешканці Маріуполя вже помітили, що приїжджі росіяни часто викопують траншеї, а далі все просто стоїть. Така ситуація вже сталася на бульварі Шевченка.

Подібні ситуації спостерігаються у різних районах міста. Маріупольці масово скаржаться на відсутність тепла. Окупанти вже вдруге провалили опалювальний сезон.

«Псевлада не провела заміни мереж, а впоратися з масовими аваріями не здатна», — заявили в Маріупольській міськраді.

У той же час по вулиці Зелінського вздовж багатоквартирних будинків №59, 61 і 63 несправні лінії електропередач, у людей немає світла, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у захопленому Маріуполі окупанти активно відбирають квартири у місцевих мешканців. Створено спеціальні комісії, які визнають житло «безхазяйним». За останніми даними таких об'єктів налічується вже близько двохсот.

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