ПВО в Сумской области ночью уничтожило ракету Х-59

Сегодня ночью в Сумской области силами ПВО была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Об этом сообщило Воздушное командование «Восток».

Вчера вечером, 15 февраля 2024 года, в 22.24 командование Воздушных Сил ВСУ объявило воздушную тревогу в Сумской области, которая была связана с активностью тактической вражеской авиации на восточном и северо-восточном направлениях.



Позже военные ВС ВСУ зафиксировали ракеты, предположительно Х-59 в направлении Миргорода и Харькова, предупредив местных жителей, чтобы те оставались в укрытиях.



А уже сегодня в отчете воздушного командования «Восток» стало известно об уничтожении управляемой авиационной ракеты Х-59.







Напомним, оккупационная армия РФ совершила ракетный обстрел по Полтавской области в ночь на 16 февраля. Под атаку попал Миргородский район.