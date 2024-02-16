ППО в Сумській області вночі знищило ракету Х-59

Сьогодні вночі на Сумщині силами ППО було знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомило Повітряне командування «Схід».

Учора ввечері, 15 лютого 2024 року, о 22.24 командування Повітряних Сил ЗСУ оголосило повітряну тривогу у Сумській області, яка була пов'язана з активністю тактичної ворожої авіації на східному та північно-східному напрямках.



Пізніше військові ПС ЗСУ зафіксували ракети, ймовірно, Х-59 у напрямку Миргорода та Харкова, попередивши місцевих жителів, щоб ті залишалися в укриттях.



А вже сьогодні у звіті повітряного командування «Схід» стало відомо про знищення керованої авіаційної ракети Х-59.







Нагадаємо, окупаційна армія РФ здійснила ракетний обстріл Полтавської області в ніч на 16 лютого. Під атаку потрапив Миргородський район.