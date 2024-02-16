Прифронтова ТЕС потрапила під російський обстріл

Російська армія завдала чергового удару по теплоелектростанції на прифронтовій території. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Наголошується, що пошкоджено обладнання станції. Енергетики у ці хвилини ліквідують наслідки обстрілу.

У Міністерстві енергетики України, у свою чергу, наголосили , що «об'єкт продовжує роботу».

У ДТЕК нагадують, що остання атака на теплоелектростанцію сталася кілька днів тому – у ніч проти 13 лютого. Тоді внаслідок обстрілу станція припинила виробництво електроенергії.