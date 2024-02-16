РФ застосовує фосфорні снаряди: Третя штурмова бригада тримає оборону на АКХЗ

Третя штурмова бригада тримає оборону на АКХЗ. Фото: командир 2 механізованого батальйону 3 ЗШБр із позивним «Вар».

Російські окупанти активно атакують позиції українських військовослужбовців в Авдіївці. Відомо, що росіяни використовують фосфорні снаряди, внаслідок чого відбувається загоряння цистерн з мазутом. Про це повідомили у пресслужбі Третьої окремої штурмової бригади.



«Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний змог розповсюджується всією територією заводу», — написали військовослужбовці, показавши кадри боїв з Авдіївського коксохімічного заводу.





Як зазначається, росіяни вдень та вночі обстрілюють з артилерії та РСЗВ, а також скидають по 60 авіаційних бомб.



«Безперервні штурми на броньованій техніці та навали противника піхоти. Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти супротивникові, ведуть оборону та завдають ворогові рекордних втрат», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, стало відомо, що третю окрему штурмову бригаду підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки.



Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади та майор ЗСУ Максим Жорін повідомив, що Третя штурмова виконує бойові завдання в умовах, які навіть нам було складно уявити. Протистояння ведеться не просто з переважаючими силами супротивника.



За словами Жоріна, живого складу в армії РФ величезна кількість, вони йдуть зі всіх сторін. Також заступник командира порівняв бої у Бахмуті та Авдіївці.



«Бої в Авдіївці в рази пекельні, ніж найгарячіші битви цієї фази війни, які