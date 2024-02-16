На Донецком направлении ССО «охотятся» на оккупантов с помощью FPV-дронов

Охота на оккупантов с помощью FPV-дронов. Фото: кадр из видео

Операторы 8 отдельного полка ССО показали, как уничтожают личный состав россиян на Донецком направлении. Об этом говорится в отчете командования Сил специальных операций ВС Украины.



«Противник вынужден покидать свои "норы", причин для этого достаточно: смена постов, логистические проблемы, давление Сил обороны», — рассказывают бойцы Сил специальных операций.







Специалисты ССО в свою очередь постоянно проводят разведывательные действия и уничтожают оккупантов сразу, как он попадает в поле их внимания.



Результат одного дня «охоты» операторов ССО на россиян составили семь военнослужащих убитыми, двое ранеными.



Напомним, операторы 73-го морского центра ССО продолжают работать на Херсонском направлении, нанося противнику значительные потери.