На Донецькому напрямку ССО «полюють» на окупантів за допомогою FPV-дронів

Полювання на окупантів за допомогою FPV-дронів. Фото: кадр із відео

Оператори 8 окремого полку ССО показали, як знищують особовий склад росіян на Донецькому напрямку. Про це йдеться у звіті командування Сил спеціальних операцій ЗС України.



«Противник змушений покидати свої "нори", причин для цього достатньо: зміна постів, логістичні проблеми, натиск Сил оборони», - розповідають бійці Сил спеціальних операцій.







Фахівці ССО своєю чергою постійно проводять розвідувальні дії та знищують окупантів одразу, як тільки він потрапляє у поле їхньої уваги.



Результат одного дня «полювання» операторів ССО на росіян склали семеро військовослужбовців убитими, двоє пораненими.



Нагадаємо, оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, завдаючи противнику значних втрат.