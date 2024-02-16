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На Донецькому напрямку ССО «полюють» на окупантів за допомогою FPV-дронів

16 лютого 2024, 11:35

На Донецькому напрямку ССО «полюють» на окупантів за допомогою FPV-дронів

Полювання на окупантів за допомогою FPV-дронів. Фото: кадр із відео Полювання на окупантів за допомогою FPV-дронів. Фото: кадр із відео

Оператори 8 окремого полку ССО показали, як знищують особовий склад росіян на Донецькому напрямку. Про це йдеться у звіті командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

«Противник змушений покидати свої "нори", причин для цього достатньо: зміна постів, логістичні проблеми, натиск Сил оборони», - розповідають бійці Сил спеціальних операцій.



Фахівці ССО своєю чергою постійно проводять розвідувальні дії та знищують окупантів одразу, як тільки він потрапляє у поле їхньої уваги.

Результат одного дня «полювання» операторів ССО на росіян склали семеро військовослужбовців убитими, двоє пораненими.

Нагадаємо, оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, завдаючи противнику значних втрат.

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Полювання на окупантів за допомогою FPV-дронів. Фото: кадр із відео На Донецькому напрямку ССО «полюють» на окупантів за допомогою FPV-дронів
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