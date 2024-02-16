Росія роздає жителям ТОТ анкети, щоб виявити «безхозне» майно: Мелітополь, Бердянськ та Маріуполь

Росіяни вигадали новий спосіб обкрадання місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Українцям розсилають «листи щастя» з вимогою, так би мовити, «добровільно» повідомити окупаційну владу про майно, яке перебуває у їх власності.



Від людей вимагають копії документів та дані про власників, які прописані та проживають у квартирі, пише ЦНС.



Також українці мають погодитись на обробку персональних даних. Це дозволить загарбникам збільшити перелік так званого «безгосподарчого майна» та «віджати» його у мешканців тимчасово окупованих територій, що залишили регіон через війну.



Окупанти не визнають довіреності та вимагають, щоб власник нерухомості вказав там країну, де розташована нерухомість. Однак в українських документах це зробити неможливо.



В результаті власнику майна потрібно повернутися на ТОТ, де на нього чекає фільтрація. Не всі наші люди йдуть на такий ризик. Це дозволяє окупантам збільшити кількість «безгосподарчого майна» та забрати його у родичів, які залишили регіон.



«Ті мешканці, які не принесли документи на квартиру особисто — це все житло націоналізоване, воно передається до спеціального фонду, створеного ворогом і після того, як він із цього спеціального фонду роздаватиме житло приїжджим гастролерам на тимчасово окупованих територіях», — розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.



За словами Федорова, це масова практика, бо понад 50 відсотків тих, що раніше населяли окуповані міста, виїхали з ТОТ і не можуть власноруч прийти та передати свої документи.



Російські окупанти вже запустили у «віджаті» квартири рієлторів, які займаються рекламою вкраденої житлоплощі, щоб знайти потенційних покупців.



«Іноді просто зрізають завіси на вхідних дверях і відповідно заходять у квартиру. Це не лише у тимчасово окупованому Маріуполі, він привабливіший просто, бо там море є, відповідно таке є й у Бердянську. Я хочу сказати, що офіс Східної правозахисної групи у Лисичанську. Також туди зайшли, провели там обшуки ФСБ і, відповідно, його конфіскували й це приміщення належить окупаційній адміністрації», — розповів правозахисник, адвокат та засновник «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський.



Після звільнення територій усі майнові права повернуться власникам, а кожен, хто причетний до процесу пограбування українців, понесе відповідальність, як це було на звільнених районах Харківської та Херсонської областей.



Мабуть, усвідомлюючи це, росіяни намагаються прискорити примусову паспортизацію мешканців тимчасово окупованих територій. Почали активно нагадувати, що з 1 липня всі українці без паспорта вважатимуться іноземцями на рідній землі.



Окупанти погрожують, що жителі ТОТ без російського паспорта не матимуть доступу до медицини, пільгових програм, а також не зможуть розпоряджатися власним майном. Тобто фактично росіяни шантажують українців, щоби зробити з них громадян Росії.



Нагадаємо, наприкінці 2022 року угруповання «ДНР» розширило список об'єктів у Маріуполі, які підлягають знесенню найближчим часом, до 136. Там зносили цілі квартали, про що розповідали місцеві жителі.