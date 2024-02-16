Оккупанты второй раз за день обстреляли прифронтовую ТЭС

Российские военные в пятницу, 16 февраля, нанесли повторный удар по теплоэлектростанции на прифронтовой территории. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

«Теплоэлектростанция ДТЭК атакована второй раз за сутки. Сегодня днем агрессор вновь нанес удар по прифронтовой ТЭС. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела было повреждено оборудование станции. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий

Напомним, что сегодня утром РФ уже била по ТЭС. К счастью, тогда тоже обошлось без пострадавших.