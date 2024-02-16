Окупанти вдруге за день обстріляли прифронтову ТЕС

Російські військові в п'ятницю, 16 лютого, завдали повторного удару по теплоелектростанції на прифронтовій території. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

«Теплоелектростанцію ДТЕК атаковано вдруге за добу. Сьогодні вдень агресор знову завдав удару по прифронтовій ТЕС. На щастя, постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання станції. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків

Нагадаємо, що сьогодні вранці РФ вже била по ТЕС . На щастя, тоді теж обійшлося без потерпілих.