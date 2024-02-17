Умеров назвал «извлеченные уроки» из боев за Авдеевку

Министр обороны Рустем Умеров озвучил «извлеченные уроки» из боев за Авдеевку, пообещав, что город вернется под контроль Украины.



«Наши lessons learned относительно Авдеевки: нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБ (корректируемые авиабомбы — Ред.), требуются средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов, нужны артиллерийские снаряды. Работаем над этим постоянно», — написал Умеров в Facebook.



Министр добавил, что «фортификации — строим и усиливаем». «Решение беречь людей — правильное. Авдеевку — вернем», — подчеркнул Умеров.

В ночь на 17 февраля командование ВСУ публично объявило о выходе украинских военных из Авдеевки, чтобы не допустить их окружения противником. Президент Владимир Зеленский назвал это решение правильным.



Россия начала штурм Авдеевки в октябре 2023 года. По словам президента Зеленского, потери в Авдеевке составляют 1 к 7: на смерть одного украинского военного приходится гибель семи россиян.