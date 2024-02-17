Правильне рішення — Зеленський про вихід ЗСУ з Авдіївки

Рішення військового командування відійти з Авдіївки на Донеччині було викликане бажанням зберегти українських військових. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



«Зберегти максимальну кількість українців, зберегти наших людей. Це правильне рішення, щоб не потрапити до оточення», — сказав він, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого.



Він зазначив, що «Росія нічого не захопила». Російські окупанти спочатку повністю знищують будинки, а потім заходять на територію.



За словами Зеленського, Україна досі не має зброї, яка перевершує російську.



«Ми здивуємо їх нашими системами безпілотників, радіоелектронної боротьби. Але це паралельний шлях, який ми прокладаємо, чекаючи допомоги наших партнерів», — зазначив він.



Також у своїй промові Зеленський закликав світ не питати України, коли закінчиться війна.



«Запитуйте себе — чому Путін досі здатний її продовжувати», — сказав він.



Раніше повідомлялося, що зі зруйнованих позицій українські військові виходили маневром та закріплювалися на нових рубежах оборони. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що під час одного з таких виходів кілька українських бійців потрапили в полон.