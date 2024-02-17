Умєров назвав «засвоїні уроки» з боїв за Авдіївку

Міністр оборони Рустем Умєров озвучив «засвоїні уроки» з боїв за Авдіївку, пообіцявши, що місто повернеться під контроль України.



«Наші lessons learned щодо Авдіївки: Потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи (кориговані авіабомби — Ред.), Потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів, Потрібні артилерійські снаряди. Працюєм над цим постійно», — написав Умеров у Facebook.



Міністр додав, що «фортифікації будуємо та посилюємо». «Рішення берегти людей — правильне. Авдіївку повернемо», — підкреслив Умеров.

У ніч на 17 лютого командування ЗСУ публічно оголосило про вихід українських військових з Авдіївки, щоб не допустити їхнього оточення противником. Президент Володимир Зеленський назвав це рішення правильним.



Росія розпочала штурм Авдіївки у жовтні 2023 року. За словами президента Зеленського, втрати в Авдіївці становлять 1 до 7: на смерть одного українського військового припадає загибель семи росіян.