В Краматорске ракетный удар разрушил два дома, есть погибшие

Ракетный удар по Краматорску. Фото: ОВА

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску вечером 17 февраля, в результате чего разрушено два дома в частном секторе. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Спасатели ГСЧС разбирают завалы домов — по предварительной информации, там могут находиться три человека.



Уже известно об одной погибшей. Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины 1977 года рождения.





Обновлено (23:55). Число погибших в Краматорске возросло до двух, сообщил глава ОВА. Спасатели извлекли из-под завалов дома тело 23-летнего мужчины.



Под развалинами до сих пор находится один человек

В Краматорске россияне ударили ракетами по промзоне и частномоу сектору разрушено два дома, повреждено еще 23, уточнил замглавы Офиса президента Алексей Кулеба.

Кроме того, в соседнем Славянске в результате российской атаки разрушено задние школы. Под завалами, возможно, находится человек.